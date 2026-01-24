Angèle Allauch

Angèle

Samedi 30 mai 2026.

A 8h45 et à 9h15. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Vivez l’un des plus célèbres films de Marcel Pagnol, en une journée entière de spectacle dans les collines d’Allauch (13).

Traversez les paysages de la Provence sur 10km de randonnée théâtrale dans le Domaine Départemental de Pichauris, et devenez, le temps d’une journée entièrement scénarisée, les fervents partisans de l’émancipation de Louise, Laurette, Germaine et Madeleine, jeunes suffragettes des années 30.



Le joyeux équipage accompagné de Roumanieres et de Bellugues vous guidera dans les collines. Laissez-vous émerveiller par la beauté des paysages et surprendre par la magie des rencontres que vous y ferez la jeune et ravissante Angèle, son ami Saturnin toujours afféré dans la ferme ou il a grandi, entouré de Clarius et Philomène Et si par malchance vous croisez le Louis ; Albin et Amédée ouvriers agricoles ne seront jamais très loin, comme tombés du ciel pour veiller sur vous et sur Angèle.



Votre cœur chantera peut-être et même jusqu’à Marseille ! Car il n’est rien de tel pour voyager en notre compagnie. Vous ferez alors le plus beau des voyages, celui que l’on fait au cœur des mots de Marcel Pagnol.



Distribution

MISE EN SCENE Alice MORA

ASSISTEE DE Emmanuel FELL

ASSISTANT STAGIAIRE MISE EN SCENE Charlie MAZET

ADAPTATION Alice MORA et Géraldine BASCOU

COSTUMES Virginie BREGER

AVEC

Angèle Claire PHILIPPE

Saturnin: Thierry SANNA

Amedée: Jacques MAURY

Albin: Vincent FRULEUX

Clarius Franck LIBERT

Philomène Sandra TRAMBOUZE/ Géraldine BASCOU

Louis: Emmanuel CHAMBERT

Germaine Fred KODIAK

Madeleine Sophie SONIEVSKY

Louise: Cécile BECQUERELLE/Céline DEFAY

Laurette Amandine FORNER

Baumugnes Sylvain TERMINIELLO/Emmanuel FELL

Roumanieres: Nader SOUFI



Lieu de départ Domaine Départemental de Pichauris, sur la commune d’Allauch.

Pour venir au spectacle, entrez dans vos applications GPS MAPS ou WAZE Randonnées théâtrales Marcel Pagnol

Le domaine est un vallon de 1300 hectares situé en pleine colline, aucun transport en commun ne le dessert.

Nous vous invitons à privilégier le covoiturage et ainsi commencer votre voyage avec d’autres spectateurs.

Stationnement gratuit à proximité immédiate du lieu de départ.



Il est demandé de s’asseoir par terre le temps des scènes pour bénéficier de cette immersion et cette proximité artistique.

Pour votre confort vous pouvez prévoir plaid ou coussin.

Les tabourets ou trépied pliables sont autorisés.

Tous les sièges avec dossier sont interdits.

Poussettes et animaux interdits.



Cette balade ne présente pas de difficultés particulières, mais elle se déroule en collines avec des petites montées et descentes sur sentiers, et surtout le parcours mesure 10 km.

Il est donc important de connaitre ses capacités par rapport à la distance et une journée entière en plein air, en collines.

Elle est totalement déconseillée aux personnes ressentant des difficultés physiques, respiratoires ou cardiaques.

Vous devez emmener votre pique nique et de l’eau en quantité suffisante. (aucun point de ravitaillement sur le domaine départemental de Pichauris.)



https://www.danslacourdesgrands.fr/ .

Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Experience one of Marcel Pagnol’s most famous films in a full-day show in the hills of Allauch (13).

