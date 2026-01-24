Angèle Allauch
Angèle Allauch dimanche 7 juin 2026.
Angèle
Dimanche 7 juin 2026.
A 8h45 et à 9h15. Domaine de Pichauris Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Vivez l’un des plus célèbres films de Marcel Pagnol, en une journée entière de spectacle dans les collines d’Allauch (13).
Traversez les paysages de la Provence sur 10km de randonnée théâtrale dans le Domaine Départemental de Pichauris, et devenez, le temps d’une journée entièrement scénarisée, les fervents partisans de l’émancipation de Louise, Laurette, Germaine et Madeleine, jeunes suffragettes des années 30.
Le joyeux équipage accompagné de Roumanieres et de Bellugues vous guidera dans les collines. Laissez-vous émerveiller par la beauté des paysages et surprendre par la magie des rencontres que vous y ferez la jeune et ravissante Angèle, son ami Saturnin toujours afféré dans la ferme ou il a grandi, entouré de Clarius et Philomène Et si par malchance vous croisez le Louis ; Albin et Amédée ouvriers agricoles ne seront jamais très loin, comme tombés du ciel pour veiller sur vous et sur Angèle.
Votre cœur chantera peut-être et même jusqu’à Marseille ! Car il n’est rien de tel pour voyager en notre compagnie. Vous ferez alors le plus beau des voyages, celui que l’on fait au cœur des mots de Marcel Pagnol.
Distribution
MISE EN SCENE Alice MORA
ASSISTEE DE Emmanuel FELL
ASSISTANT STAGIAIRE MISE EN SCENE Charlie MAZET
ADAPTATION Alice MORA et Géraldine BASCOU
COSTUMES Virginie BREGER
AVEC
Angèle Claire PHILIPPE
Saturnin: Thierry SANNA
Amedée: Jacques MAURY
Albin: Vincent FRULEUX
Clarius Franck LIBERT
Philomène Sandra TRAMBOUZE/ Géraldine BASCOU
Louis: Emmanuel CHAMBERT
Germaine Fred KODIAK
Madeleine Sophie SONIEVSKY
Louise: Cécile BECQUERELLE/Céline DEFAY
Laurette Amandine FORNER
Baumugnes Sylvain TERMINIELLO/Emmanuel FELL
Roumanieres: Nader SOUFI
Lieu de départ Domaine Départemental de Pichauris, sur la commune d’Allauch.
Pour venir au spectacle, entrez dans vos applications GPS MAPS ou WAZE Randonnées théâtrales Marcel Pagnol
Le domaine est un vallon de 1300 hectares situé en pleine colline, aucun transport en commun ne le dessert.
Nous vous invitons à privilégier le covoiturage et ainsi commencer votre voyage avec d’autres spectateurs.
Stationnement gratuit à proximité immédiate du lieu de départ.
Il est demandé de s’asseoir par terre le temps des scènes pour bénéficier de cette immersion et cette proximité artistique.
Pour votre confort vous pouvez prévoir plaid ou coussin.
Les tabourets ou trépied pliables sont autorisés.
Tous les sièges avec dossier sont interdits.
Poussettes et animaux interdits.
Cette balade ne présente pas de difficultés particulières, mais elle se déroule en collines avec des petites montées et descentes sur sentiers, et surtout le parcours mesure 10 km.
Il est donc important de connaitre ses capacités par rapport à la distance et une journée entière en plein air, en collines.
Elle est totalement déconseillée aux personnes ressentant des difficultés physiques, respiratoires ou cardiaques.
Vous devez emmener votre pique nique et de l’eau en quantité suffisante. (aucun point de ravitaillement sur le domaine départemental de Pichauris.)
https://www.danslacourdesgrands.fr/ .
Domaine de Pichauris Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience one of Marcel Pagnol’s most famous films in a full-day show in the hills of Allauch (13).
L’événement Angèle Allauch a été mis à jour le 2026-01-22 par Maison du Tourisme d’Allauch