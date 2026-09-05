ANGÈLE INSTINCT TOUR Pérols

Informations pratiques

Pérols

ANGÈLE INSTINCT TOUR

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Ne manquez pas le concert de Angèle dans le cadre du Instinct Tour le 16 octobre 2027 à la Sud de France Arena !

Ne manquez pas le concert de Angèle dans le cadre du Instinct Tour le 16 octobre 2027 à la Sud de France Arena !

►Angèle revient sur scène avec INSTINCT TOUR et sera en concert à la Sud de France Arena de Montpellier le samedi 16 octobre 2027. L’artiste belge dévoile une nouvelle tournée internationale de 23 dates qui la conduira à travers la France, l’Europe, les États-Unis et le Canada.

Cette tournée accompagne une nouvelle étape artistique pour Angèle, à quelques semaines de la sortie de son troisième album, INSTINCT, attendue le 16 octobre. Après le single Dis-Le , l’artiste a dévoilé le 28 août Une seule vie , présenté comme l’hymne pop de ce nouveau chapitre.

Une nouvelle ère pour Angèle avec INSTINCT

Depuis ses débuts, Angèle s’est imposée comme l’une des voix majeures de la pop européenne contemporaine. Avec près de 4 milliards de streams dans le monde, plusieurs albums certifiés, des tournées à guichets fermés et des collaborations avec des artistes internationaux comme Dua Lipa, Phoenix ou Kavinsky, l’artiste belge poursuit aujourd’hui le développement international de sa carrière.

Son troisième album, INSTINCT, est construit autour d’un retour à l’intuition, à cette part de soi qui existe avant les attentes, la performance et le bruit extérieur.

Électronique dans son essence, l’album explore les tensions entre contrôle et lâcher-prise, image et réalité, ainsi que les multiples versions de nous-mêmes qui apparaissent lorsque nous cessons de nous conformer à une identité figée.

Avec Une seule vie , Angèle ouvre les portes de cet univers dans un registre pop lumineux. Produit par Angèle et son collaborateur de longue date Tristan Salvati, le titre s’inscrit dans les fondations électroniques d’INSTINCT tout en faisant évoluer le son vers un univers pensé aussi bien pour la piste de danse que pour la radio.

INSTINCT TOUR une tournée internationale de 23 dates

Avec INSTINCT TOUR, Angèle retrouvera son public à l’occasion de 23 concerts annoncés en France et à l’international.

La tournée débutera le 3 mars 2027 à Reims avant de passer notamment par Paris, Bruxelles, Montréal, New York, Los Angeles, Barcelone, Londres, Berlin, Cologne et Amsterdam. À l’automne, Angèle retrouvera plusieurs grandes salles françaises, dont la Sud de France Arena de Montpellier le 16 octobre 2027.

Produite par Live Nation, cette tournée conduira ainsi l’artiste à travers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Un nouveau show d’Angèle à découvrir à Montpellier

Cette nouvelle tournée sera aussi l’occasion de découvrir sur scène l’univers d’INSTINCT. Angèle donnera vie à cette nouvelle ère artistique à travers un nouveau show pensé à sa mesure.

Après sa participation à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 aux côtés de Phoenix et Kavinsky et alors que son rayonnement s’étend bien au-delà des frontières francophones, Angèle poursuit ainsi son parcours international avec l’INSTINCT TOUR.

Le public montpelliérain pourra découvrir ce nouveau chapitre sur la scène de la Sud de France Arena, le samedi 16 octobre 2027.

Billets en vente le 05/09/2026 à 11h00 .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 67 17 67 17

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English :

Don’t miss Ang%E8le’s concert as part of the Instinct Tour on October 16, 2027, at the Sud de France Arena!

L’événement ANGÈLE INSTINCT TOUR Pérols a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT MONTPELLIER