Informations pratiques

Pérols

HANDBALL MHB NANTES

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La Sud de France Arena s’embrase à nouveau pour une grande affiche de la Daikin StarLigue !

Le Montpellier Handball reçoit le HBC Nantes pour une rencontre qui promet intensité, spectacle et suspense. Venez pousser les Montpelliérains dans ce choc du championnat et vivre une nouvelle grande soirée de handball à la Sud de France Arena.

La Sud de France Arena s’embrase à nouveau pour une grande affiche de la Daikin StarLigue !

Le Montpellier Handball reçoit le HBC Nantes pour une rencontre qui promet intensité, spectacle et suspense. Venez pousser les Montpelliérains dans ce choc du championnat et vivre une nouvelle grande soirée de handball à la Sud de France Arena.

Dimanche 20 septembre 2026 à 17h

Sud de France Arena

Infos PMR

Reservation PMR & PSH: billetterie@montpellierhandball.com .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

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English : HANDBALL MHB NANTES

The Sud de France Arena is set to erupt once again for a major Daikin StarLigue matchup!

Montpellier Handball hosts HBC Nantes for a match that promises intensity, excitement, and suspense. Come cheer on the Montpellier team in this championship showdown and enjoy another great night of handball at the Sud de France Arena.

L’événement HANDBALL MHB NANTES Pérols a été mis à jour le 2026-08-27 par 34 OT MONTPELLIER