HANDBALL MHB NANTES Pérols
dimanche 20 septembre 2026 · Pérols
Informations pratiques
Pérols
HANDBALL MHB NANTES
Route de la Foire Pérols Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La Sud de France Arena s’embrase à nouveau pour une grande affiche de la Daikin StarLigue !
Le Montpellier Handball reçoit le HBC Nantes pour une rencontre qui promet intensité, spectacle et suspense. Venez pousser les Montpelliérains dans ce choc du championnat et vivre une nouvelle grande soirée de handball à la Sud de France Arena.
La Sud de France Arena s’embrase à nouveau pour une grande affiche de la Daikin StarLigue !
Le Montpellier Handball reçoit le HBC Nantes pour une rencontre qui promet intensité, spectacle et suspense. Venez pousser les Montpelliérains dans ce choc du championnat et vivre une nouvelle grande soirée de handball à la Sud de France Arena.
Dimanche 20 septembre 2026 à 17h
Sud de France Arena
Infos PMR
Reservation PMR & PSH: billetterie@montpellierhandball.com .
Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie
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English : HANDBALL MHB NANTES
The Sud de France Arena is set to erupt once again for a major Daikin StarLigue matchup!
Montpellier Handball hosts HBC Nantes for a match that promises intensity, excitement, and suspense. Come cheer on the Montpellier team in this championship showdown and enjoy another great night of handball at the Sud de France Arena.
L’événement HANDBALL MHB NANTES Pérols a été mis à jour le 2026-08-27 par 34 OT MONTPELLIER
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