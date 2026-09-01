Informations pratiques

Pérols

HANDBALL MHB VS BARCELONE

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Le Montpellier Handball retrouve la scène européenne à la Sud de France Arena pour un choc exceptionnel face au FC Barcelone !

Pour cette rencontre d’EHF Champions League, de la 2ème journée, les Montpelliérains auront besoin de tout votre soutien face à l’un des clubs les plus prestigieux du handball européen. Une soirée de très haut niveau à ne pas manquer !

Le Montpellier Handball retrouve la scène européenne à la Sud de France Arena pour un choc exceptionnel face au FC Barcelone !

Pour cette rencontre d’EHF Champions League, de la 2ème journée, les Montpelliérains auront besoin de tout votre soutien face à l’un des clubs les plus prestigieux du handball européen. Une soirée de très haut niveau à ne pas manquer !

Mercredi 17 septembre 2026 à 20h45

Sud de France Arena .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie

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English : HANDBALL MHB VS BARCELONE

Montpellier Handball returns to the European stage at the Sud de France Arena for a spectacular showdown against FC Barcelona!

For this EHF Champions League match on Matchday 2, the Montpellier team will need all your support as they face one of the most prestigious clubs in European handball. An evening of top-level action you won’t want to miss!

L’événement HANDBALL MHB VS BARCELONE Pérols a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 OT MONTPELLIER