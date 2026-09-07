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Angie David, Librairie Gallimard, Paris

jeudi 17 septembre 2026 · Librairie Gallimard · Paris

Angie David, Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Librairie Gallimard
Adresse
15, boulevard Raspail,Paris
Ville
75007 Paris
Département
Paris

Angie David Jeudi 17 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-angie-david-1998636851625 »}]
Photographie © Francesca Mantovani Rencontre-Dédicace

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