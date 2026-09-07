Angie David, Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Angie David Jeudi 17 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-angie-david-1998636851625 »}]

Photographie © Francesca Mantovani Rencontre-Dédicace