AGENDA · Paris
Angie David, Librairie Gallimard, Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Librairie Gallimard · Paris
Informations pratiques
Angie David Jeudi 17 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:59:00+02:00
Photographie © Francesca Mantovani
Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-angie-david-1998636851625 »}]
Photographie © Francesca Mantovani Rencontre-Dédicace
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