Angissimo Orchestre symphonique d’Anjou Le Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu
Angissimo Orchestre symphonique d’Anjou Le Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu dimanche 10 mai 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Angissimo Orchestre symphonique d’Anjou Le Cargo
Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Ne manquez le dernier concert de la saison d’Angissimo, à la salle de spectacle Le Cargo de Segré, le dimanche 10 mai à 16 heures.
Cinquante musiciens seront sur scène pour votre plaisir. Laissez vous séduire par notre programme qui met à l’honneur de grands compositeurs dont les noms ont brillé, ou brillent encore, du 19ème au 21ème siècle, avec des œuvres connues et d’autres à découvrir. .
Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 69 00 45 26 nousjoindre@angissimo.fr
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English :
Don’t miss Angissimo’s final concert of the season, at Segré’s Le Cargo concert hall, on Sunday May 10 at 4pm.
L’événement Angissimo Orchestre symphonique d’Anjou Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Anjou bleu
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