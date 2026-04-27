Angissimo Orchestre symphonique d’Anjou Le Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Angissimo Orchestre symphonique d’Anjou Le Cargo

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Ne manquez le dernier concert de la saison d’Angissimo, à la salle de spectacle Le Cargo de Segré, le dimanche 10 mai à 16 heures.

Cinquante musiciens seront sur scène pour votre plaisir. Laissez vous séduire par notre programme qui met à l’honneur de grands compositeurs dont les noms ont brillé, ou brillent encore, du 19ème au 21ème siècle, avec des œuvres connues et d’autres à découvrir. .

Le Cargo 3, esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 69 00 45 26 nousjoindre@angissimo.fr

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English :

Don’t miss Angissimo’s final concert of the season, at Segré’s Le Cargo concert hall, on Sunday May 10 at 4pm.

L’événement Angissimo Orchestre symphonique d’Anjou Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Anjou bleu