Circuit de la Planchette Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Circuit de la Planchette Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.

Circuit de la Planchette Segré

Circuit de la Planchette Segré 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 8690.0 Tarif :

Partez à la découverte de la campagne segréenne avec ce circuit au départ de Saint-Aubin-du-Pavoil.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

Discover the countryside of Segre with this tour starting from Saint-Aubin-du-Pavoil.

Deutsch :

Entdecken Sie die Landschaft von Segré auf dieser Tour ab Saint-Aubin-du-Pavoil.

Italiano :

Scoprite la campagna segreana con questo tour che parte da Saint-Aubin-du-Pavoil.

Español :

Descubra la campiña segreana con esta excursión que parte de Saint-Aubin-du-Pavoil.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime