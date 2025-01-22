Circuit de la Planchette Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
vendredi 1 août 2025
Circuit de la Planchette Segré 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 8690.0 Tarif :
Partez à la découverte de la campagne segréenne avec ce circuit au départ de Saint-Aubin-du-Pavoil.
https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83
English :
Discover the countryside of Segre with this tour starting from Saint-Aubin-du-Pavoil.
Deutsch :
Entdecken Sie die Landschaft von Segré auf dieser Tour ab Saint-Aubin-du-Pavoil.
Italiano :
Scoprite la campagna segreana con questo tour che parte da Saint-Aubin-du-Pavoil.
Español :
Descubra la campiña segreana con esta excursión que parte de Saint-Aubin-du-Pavoil.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime