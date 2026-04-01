Les P’tites Pépites Les voix du vieux Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu
Les P’tites Pépites Les voix du vieux Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu jeudi 23 avril 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Les P’tites Pépites Les voix du vieux Segré Segré
Place de l’Église Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 16:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, visite guidée de la ville de Segré.
Les P’tites pépites de Printemps vous donnent rendez-vous le jeudi 23 avril à 14h.
Au programme la visite guidée du vieux Segré. Riche de plus de 1 000 ans d’histoire, la ville de Segré a connu les combats de la guerre de Cent ans, des guerres de religion et de la chouannerie. Mais c’est surtout aux XIXe et XXe siècles que Segré a connu un formidable essor grâce à ses industries, sa gare, son commerce fluvial et sa sous-préfecture. Découvrez à travers son patrimoine urbain, l’histoire de cette petite cité médiévale devenue capitale du Haut-Anjou.
Réservation .
Place de l’Église Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou Bleu Tourist Office, a guided tour of the town of Segré.
L’événement Les P’tites Pépites Les voix du vieux Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu
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