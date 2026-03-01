Segré-en-Anjou Bleu

Guinguette au Domaine de la Cour Sainte Gemmes d’Andigné

Lieu-dit La Cour Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-26 2026-08-30

Le Domaine de la cour vous invite à ses trois rendez-vous festifs, les dimanches 21 juin, 26 juillet et 30 août à Sainte-Gemmes-d’Andigné.

Cet été, le Domaine de la Cour vous invite à partager des moments chaleureux dans un cadre authentique et verdoyant. Entre musique live avec le groupe segréen Sun Jazz, ambiance festive et spectacle plein d’humour avec Anita Gilière, ces rendez-vous promettent de belles soirées placées sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. .

Lieu-dit La Cour Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 60 27 17 lacour898@orange.fr

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English :

Domaine de la cour invites you to its three festive events, on Sundays June 21, July 26 and August 30 in Sainte-Gemmes-d?Andigné.

L’événement Guinguette au Domaine de la Cour Sainte Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Anjou bleu