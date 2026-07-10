24h Tricot Noyant-la-Gravoyère Salle Léo Lagrange Segré-en-Anjou Bleu
samedi 12 septembre 2026 · Salle Léo Lagrange · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
24h Tricot Noyant-la-Gravoyère
Salle Léo Lagrange Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Marché artisanal au vélodrome de Noyant-la-Gravoyère, le 12 et 13 septembre 2026.
Venez tricoter, crocheter, broder et vous amuser au 24h tricot les 12 et 13 septembre 2026, sur inscription.
Un marché artisanal ouvert à tous se déroulera le samedi 12 septembre 2026 de 10h à 18h. Entrée libre, venez nombreux !
RDV à la Salle Léo Lagrange à Noyant-la-Gravoyère. .
Salle Léo Lagrange Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 17 09 64 24htricot@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Artisan Market at the Noyant-la-Gravoyère Velodrome, September 12 and 13, 2026.
L’événement 24h Tricot Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)
- Les soirées de la Mine Regardez comme le ciel brille ! Segré-en-Anjou Bleu 15 juillet 2026
- Les P’tites Pépites Une chevauchée gourmande Aviré Segré-en-Anjou Bleu 16 juillet 2026
- Les P’tites Pépites Secrets de pierres et d’histoires Le Bourg d’Iré Place de l’Eglise Segré-en-Anjou Bleu 17 juillet 2026
- Micro-Folie atelier L’art de la cicatrice Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu 18 juillet 2026
- Les P’tites Pépites Maraîcher du coin, passion en main ! Nyoiseau Le Pré de chez Vous Segré-en-Anjou Bleu 18 juillet 2026