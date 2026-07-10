24h Tricot Noyant-la-Gravoyère Salle Léo Lagrange Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

24h Tricot Noyant-la-Gravoyère

Salle Léo Lagrange Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Marché artisanal au vélodrome de Noyant-la-Gravoyère, le 12 et 13 septembre 2026.

Venez tricoter, crocheter, broder et vous amuser au 24h tricot les 12 et 13 septembre 2026, sur inscription.

Un marché artisanal ouvert à tous se déroulera le samedi 12 septembre 2026 de 10h à 18h. Entrée libre, venez nombreux !

RDV à la Salle Léo Lagrange à Noyant-la-Gravoyère. .

Salle Léo Lagrange Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 83 17 09 64 24htricot@gmail.com

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English :

Artisan Market at the Noyant-la-Gravoyère Velodrome, September 12 and 13, 2026.

L’événement 24h Tricot Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Anjou bleu