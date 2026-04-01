Les P’tites Pépites Une ferme, cinq chemins, mille sourires Lieu-dit La Thibaudaie, le Bourg d’Iré Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Les P’tites Pépites Une ferme, cinq chemins, mille sourires

Lieu-dit La Thibaudaie, le Bourg d’Iré Ferme aux 5 chemins Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-14 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Dans le cadre des P’tites Pépites organisées par l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu, une visite pédagogique dans une ferme de l’Anjou bleu, à la rencontre des animaux de la Ferme, le mardi 14 avril 2026 à 15h.

Faire le tour des animaux de la ferme, à race menacée, témoins de notre histoire fermière locale, voici une belle promesse de découverte proposée par Thifaine, qui partagera avec vous son amour de la nature et de animaux !

Au programme, vous pourrez observer les animaux pour découvrir le monde du vivant et

de leurs différents besoins pour vivre et mieux comprendre cet univers en toute simplicité.

Durée 1h30

Réservation obligatoire. .

Lieu-dit La Thibaudaie, le Bourg d’Iré Ferme aux 5 chemins Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

As part of the P’tites Pépites program organized by the Anjou bleu Tourist Office, an educational visit to an Anjou bleu farm, to meet the farm animals, on Tuesday, April 14, 2026 at 3pm.

L’événement Les P’tites Pépites Une ferme, cinq chemins, mille sourires Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Anjou bleu