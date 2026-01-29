Orchestre des Mondes avec Fidel Fourneyron et l’orchestre du collège Georges Gironde Segré Segré-en-Anjou Bleu

Orchestre des Mondes avec Fidel Fourneyron et l’orchestre du collège Georges Gironde

Orchestre des Mondes avec Fidel Fourneyron et l’orchestre du collège Georges Gironde samedi 20 juin 2026 à la salle du Cargo à Segré (Segré-en-Anjou bleu).

Fidel Fourneyron, membre de l’Orchestre National de Jazz jouera aux côtés de l’Orchestre des Mondes et l’Orchestre du collège Georges Gironde.

Découvrez la magie des chants et des rythmes traditionnels de la santeria et de la rumba cubaine à travers ses arrangements originaux. Sa palette musicale, du swing des années 1920 aux musiques contemporaines, promet une soirée inoubliable. .

Segré Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 10 52 67 d.ecoledemusique@anjoubleu.com

English :

Orchestre des Mondes with Fidel Fourneyron and the Georges Gironde secondary school orchestra Saturday June 20, 2026 at the Salle du Cargo in Segré (Segré-en-Anjou bleu).

