Segré-en-Anjou Bleu

Visite guidée de Segré

Église de la Madeleine Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 14:30:00

fin : 2026-08-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-08-29

Une visite guidée de Segré sera proposée le jeudi 2 juillet 2026 et le samedi 29 août à 14h30.

La ville de Segré est riche de plus de 1 000 ans d’histoire. Elle a connu les combats de la guerre de Cent ans, des guerres de religion et de la chouannerie. Mais c’est surtout aux XIXe et XXe siècles que Segré a connu un formidable essor grâce à ses industries, sa gare, son commerce fluvial et sa sous-préfecture.

Découvrez à travers son patrimoine urbain, l’histoire de cette petite cité médiévale devenue capitale du Haut-Anjou.

Environ 2h, départ à l’église de la Madeleine. .

Église de la Madeleine Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A guided tour of Segré will be offered on Thursday, July 2, 2026 and Saturday, August 29 at 2:30 pm.

L’événement Visite guidée de Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Anjou bleu