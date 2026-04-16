Festival médiéval de la Saint-Georges Château de la Roche Segré-en-Anjou Bleu
Festival médiéval de la Saint-Georges Château de la Roche Segré-en-Anjou Bleu samedi 27 juin 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Festival médiéval de la Saint-Georges Château de la Roche
Château de la Roche Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Les samedi et dimanche 27 et 28 juin, le château de la Roche à Noyant-la-Gravoyère vous ouvre ses portes pour un week-end immersif au cœur du Moyen Âge.
Quatre compagnies artistiques venues de toute la France seront réunies pour faire revivre cette époque à travers de nombreuses animations et spectacles. Artisans, démonstrations de savoir-faire et ferme pédagogique rythmeront ces deux journées, pour le plaisir des petits comme des grands.
Le samedi soir, prolongez l’expérience avec une nocturne exceptionnelle, ponctuée par un spectaculaire show de feu dans l’enceinte du château.
Sur place, buvette et restauration seront proposées afin de profiter pleinement de cet événement convivial et festif. .
Château de la Roche Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 contact@chateaudesforges.com
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English :
On Saturday and Sunday June 27 and 28, Château de la Roche in Noyant-la-Gravoyère opens its doors for an immersive weekend in the heart of the Middle Ages.
L’événement Festival médiéval de la Saint-Georges Château de la Roche Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Anjou bleu
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