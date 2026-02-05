Micro-Folie Sortie au musée Joseph Denais (Beaufort-en-Anjou) Médiathèque, espace Saint-Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Micro-Folie Sortie au musée Joseph Denais (Beaufort-en-Anjou)

La Micro-Folie de Segré vous invite lors d’une sortie au musée Joseph Denais à Beaufort-en-Anjou. Départ de la Micro-folie de Segré à 9h à la médiathèque de Segré-en-Anjou-bleu, le Samedi 4 Juillet 2026.

Visite au musée Joseph Denais avec la Micro-Folie

Samedi 4 Juillet 2026

Pour la 3e année consécutive, la Micro-Folie vous invite à visiter un musée. Cette année un tour du monde immobile, un véritable cabinet de curiosités. Totalisant plus de 9 000 objets, la collection fascinante du musée Joseph Denais, à Beaufort-en-Anjou, a un caractère universel. Des momies égyptiennes côtoient une sculpture de Camille Claudel et des fossiles de dinosaures … Un lieu encyclopédique et insolite.

Un moment pour quitter les écrans et se rendre dans les lieux qui nous permettent de profiter pleinement de la richesse culturelle et artistique de notre territoire. Venez profiter d’une visite guidée et d’un atelier animé par les professionnels du musée.

Animation payante 12€ comprenant le transport, l’entrée et l’atelier (les modalités de paiement vous seront communiquées ultérieurement).

Départ du parking de la médiathèque de Segré 9h

Places limitées inscription obligatoire

Sur inscription au 02 41 61 15 50

Tout public, places limitées. .

English :

Segré’s Micro-Folie invites you on an outing to the Joseph Denais Museum in Beaufort-en-Anjou. Departure from the Segré Micro-Folie at 9 a.m. at the Segré-en-Anjou-bleu media library, on Saturday, July 4, 2026.

