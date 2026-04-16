Randonnée de la Basse côte La Chapelle-sur-Oudon Salle des fêtes Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Randonnée de la Basse côte La Chapelle-sur-Oudon

Salle des fêtes La Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Randonnée pédestre nocturne organisée le samedi 20 juin 2026 à 18h à La Chapelle-sur-Oudon.

Cette randonnée annuelle propose deux principaux circuits sur des chemins balisés. Pendant le parcours de 9km, ou 12 km, les randonneurs se verront proposer un ravitaillement sur un lieu de croisement.

A l’arrivée, dégustation d’une basse côte grillée !

Sur inscription comitedesfetes.lachapellesuroudon@orange.fr

Rando seule 6 €

Rando et repas 15 €

Enfant 12 ans 8€

Apéritif offert aux participants .

Salle des fêtes La Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 30 52 16 18 comitedesfetes.lachapekkesuroudon@orange.fr

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English :

Night-time walk organized on Saturday June 20, 2026 at 6pm at La Chapelle-sur-Oudon.

L’événement Randonnée de la Basse côte La Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Anjou bleu