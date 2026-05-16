Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tout Art Fer Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu

Tout Art Fer Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Segré

Adresse : Place du Port

Ville : 49500 Segré-en-Anjou Bleu

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Tarif :

Segré-en-Anjou Bleu

Tout Art Fer Segré

Segré Place du Port Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

Le rendez-vous incontournable de Segré Tout Art Fer aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026.
Samedi 5 septembre
Concours de peinture en nocturne
Dimanche 6 septembre vide-grenier de 8h à 18h, esplanade Antoine Glémain

Plus d’informations à venir   .

Segré Place du Port Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 75 71 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Segré’s not-to-be-missed Tout Art Fer event takes place on Saturday September 5 and Sunday September 6, 2026.

L’événement Tout Art Fer Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu

À voir aussi à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)