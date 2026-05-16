Tout Art Fer Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu
Tout Art Fer Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu samedi 5 septembre 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Tout Art Fer Segré
Segré Place du Port Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Le rendez-vous incontournable de Segré Tout Art Fer aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026.
Samedi 5 septembre
Concours de peinture en nocturne
Dimanche 6 septembre vide-grenier de 8h à 18h, esplanade Antoine Glémain
Plus d’informations à venir .
Segré Place du Port Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 75 71 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Segré’s not-to-be-missed Tout Art Fer event takes place on Saturday September 5 and Sunday September 6, 2026.
L’événement Tout Art Fer Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)
- Pling Klang Marans Salle la belle Angerie Segré-en-Anjou Bleu 19 mai 2026
- Ciné-Club Les Mistons Dersou Ouzala Place du Port Segré-en-Anjou Bleu 21 mai 2026
- Ciné-Club Les Mistons Dersou Ouzala Place du Port Segré-en-Anjou Bleu 21 mai 2026
- Hold fast Le Cargo Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu 22 mai 2026
- Printemps bio Ferme ouverte au Pré de Chez Vous La Gasneraie Segré-en-Anjou Bleu 30 mai 2026