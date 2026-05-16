Tout Art Fer Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Tout Art Fer Segré

Segré Place du Port Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Le rendez-vous incontournable de Segré Tout Art Fer aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026.

Samedi 5 septembre

Concours de peinture en nocturne

Dimanche 6 septembre vide-grenier de 8h à 18h, esplanade Antoine Glémain

Plus d’informations à venir .

Segré Place du Port Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 22 75 71 10

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English :

Segré’s not-to-be-missed Tout Art Fer event takes place on Saturday September 5 and Sunday September 6, 2026.

L’événement Tout Art Fer Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Anjou bleu