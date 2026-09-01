Salon du camping-car Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

Salon du camping-car

Route de Pouancé Parc des Expositions Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Le 1er salon du camping-car s’installe au Parc des Expositions de Segré-en-Anjou bleu, du 11 au 13 septembre 2026

Pendant 3 jours, venez découvrir plus de 200 camping-cars, fourgons aménagés et vans, neufs et d’occasion récents. Une belle occasion de comparer les modèles, de rencontrer des spécialistes et, pourquoi pas, de concrétiser votre projet d’évasion !

Entrée gratuite

Restauration sur place

Magasin d’accessoires .

Route de Pouancé Parc des Expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

The first motorhome show will be held at the Segr%E9-en-Anjou Bleu Exhibition Center from September 11 to 13, 2026

L’événement Salon du camping-car Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme Anjou bleu