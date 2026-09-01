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AGENDA · Segré-en-Anjou Bleu

Salon du camping-car Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu

vendredi 11 septembre 2026 · Route de Pouancé · Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de Pouancé
Adresse
Parc des Expositions
Ville
49500 Segré-en-Anjou Bleu
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Segré-en-Anjou Bleu

Salon du camping-car

Route de Pouancé Parc des Expositions Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 10:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Le 1er salon du camping-car s’installe au Parc des Expositions de Segré-en-Anjou bleu, du 11 au 13 septembre 2026
Pendant 3 jours, venez découvrir plus de 200 camping-cars, fourgons aménagés et vans, neufs et d’occasion récents. Une belle occasion de comparer les modèles, de rencontrer des spécialistes et, pourquoi pas, de concrétiser votre projet d’évasion !
Entrée gratuite
Restauration sur place
Magasin d’accessoires   .

Route de Pouancé Parc des Expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire  

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English :

The first motorhome show will be held at the Segr%E9-en-Anjou Bleu Exhibition Center from September 11 to 13, 2026

L’événement Salon du camping-car Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme Anjou bleu

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