Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin Segré-en-Anjou Bleu
samedi 19 septembre 2026 · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin
Aviré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’église Saint-Martin d’Aviré lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026.
Église construite au 12ème siècle. L’édifice est restauré en 1843 par l’architecte Châtelais puis modifié à nouveau en 1898 et 1914. .
Aviré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 30 35
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English :
Discover the Church of Saint-Martin d’Aviré during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu
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