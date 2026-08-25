Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin

Aviré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’église Saint-Martin d’Aviré lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2026.

Église construite au 12ème siècle. L’édifice est restauré en 1843 par l’architecte Châtelais puis modifié à nouveau en 1898 et 1914. .

Aviré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 30 35

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English :

Discover the Church of Saint-Martin d’Aviré during the European Heritage Days on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes Patrimoine Église Saint-Martin Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Anjou bleu