Vide grenier Tout Art Fer Segré Segré-en-Anjou Bleu
Vide grenier Tout Art Fer Segré Segré-en-Anjou Bleu dimanche 6 septembre 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Vide grenier Tout Art Fer Segré
Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide grenier organisé dans le cadre de Tout Art Fer, le dimanche 6 septembre 2026, à Segré.
Organisation d’un vide grenier le dimanche 6 septembre, de 8h à 18h, dans le cadre du festival Tout Art Fer (concours peinture, marché de l’artisanat, sculptures, animations de rues, médiévales, bal folk).
Les inscriptions sont ouvertes. .
Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 09 26 13
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English :
Yard sale organized as part of Tout Art Fer, on Sunday, September 6, 2026, in Segré.
L’événement Vide grenier Tout Art Fer Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Anjou bleu
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