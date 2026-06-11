Segré-en-Anjou Bleu

Vide grenier Tout Art Fer Segré

Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide grenier organisé dans le cadre de Tout Art Fer, le dimanche 6 septembre 2026, à Segré.

Organisation d’un vide grenier le dimanche 6 septembre, de 8h à 18h, dans le cadre du festival Tout Art Fer (concours peinture, marché de l’artisanat, sculptures, animations de rues, médiévales, bal folk).

Les inscriptions sont ouvertes. .

Esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 09 26 13

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English :

Yard sale organized as part of Tout Art Fer, on Sunday, September 6, 2026, in Segré.

L’événement Vide grenier Tout Art Fer Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Anjou bleu