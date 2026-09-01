Porte-ouverte à la pépinière Malinge Gauthier Segré Segré-en-Anjou Bleu
dimanche 13 septembre 2026 · Segré-en-Anjou Bleu
Informations pratiques
Segré-en-Anjou Bleu
Porte-ouverte à la pépinière Malinge Gauthier Segré
4 Rue du Pâtis Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Porte-ouverte à la pépinière Malinge Gauthier, le 13 septembre 2026 à Segré.
Porte-ouverte à la pépinière Malinge Gauthier, le 13 septembre 2026 à Segré, de 10h à 18h.
Jeux en bois, producteurs locaux et restauration sur place. .
4 Rue du Pâtis Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 41 16 44
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English :
Open House at the Malinge Gauthier Daycare Center, September 13, 2026, in Segré.
L’événement Porte-ouverte à la pépinière Malinge Gauthier Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Anjou bleu
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