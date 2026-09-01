Informations pratiques

Segré-en-Anjou Bleu

Porte-ouverte à la pépinière Malinge Gauthier Segré

4 Rue du Pâtis Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Porte-ouverte à la pépinière Malinge Gauthier, le 13 septembre 2026 à Segré.

Porte-ouverte à la pépinière Malinge Gauthier, le 13 septembre 2026 à Segré, de 10h à 18h.

Jeux en bois, producteurs locaux et restauration sur place. .

4 Rue du Pâtis Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 41 16 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open House at the Malinge Gauthier Daycare Center, September 13, 2026, in Segré.

L’événement Porte-ouverte à la pépinière Malinge Gauthier Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Anjou bleu