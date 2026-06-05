Courses hippiques à l’hippodrome de la Lorie La Chapelle-sur-Oudon Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Courses hippiques à l’hippodrome de la Lorie

La Chapelle-sur-Oudon Hippodrome de La Lorie Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-28 2026-07-19 2026-09-13 2026-10-04 2026-10-05

Venez vibrez à l’hippodrome de la Lorie réunions de courses de trot et obstacles à partir de 14h pendant la saison 2026.

De juin jusqu’au début de l’automne, plusieurs journées de courses viendront rythmer la vie du site et rassembler passionnés, curieux et familles dans un cadre exceptionnel, avec le château de la Lorie en toile de fond.

Courses de trot et d’obstacle se succéderont tout au long de la saison, mettant à l’honneur des chevaux et des jockeys évoluant sur des pistes réputées pour leur qualité et leur technicité. Chaque réunion hippique promet ainsi un spectacle sportif de haut niveau, accessible à tous les publics.

Au-delà des compétitions, les journées organisées à l’hippodrome sont aussi des moments de partage et de détente. L’ambiance familiale, l’accueil assuré par les bénévoles et la proximité avec les professionnels contribuent à faire de chaque rendez-vous une expérience conviviale et authentique.

Les visiteurs pourront également profiter du cadre naturel et patrimonial du site pour vivre une sortie originale, entre découverte du monde hippique et plaisir d’une journée en plein air. .

La Chapelle-sur-Oudon Hippodrome de La Lorie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 59 42 53

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English :

Come and enjoy the Lorie racecourse: trotting and obstacle race meetings from 2pm during the 2026 season.

L’événement Courses hippiques à l’hippodrome de la Lorie Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme Anjou bleu