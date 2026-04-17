Rendez-vous aux jardins Le jardin du Plessis Saint-Aubin-du-Pavoil Segré-en-Anjou Bleu
Rendez-vous aux jardins Le jardin du Plessis Saint-Aubin-du-Pavoil Segré-en-Anjou Bleu vendredi 5 juin 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Rendez-vous aux jardins Le jardin du Plessis
Saint-Aubin-du-Pavoil Place de l’église Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Rendez-vous aux jardins proposé au jardin du Plessis, les samedi et dimanche 6 et 7 juin 2026.
Venez profiter du soleil et de cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins pour découvrir le jardin Le Plessis.
Autour d’un presbytère du XVIIème siècle, ce jardin d’inspiration franco-italienne a été créé récemment en bord de la rivière. Il compte plusieurs topiaires, charmilles et plates-bandes, haies sculptées, fontaines, bassin, et chambres de verdure.
Visite commentée .
Saint-Aubin-du-Pavoil Place de l’église Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 85 03
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English :
Rendez-vous aux jardins at the Jardin du Plessis, Saturday and Sunday, June 6 and 7, 2026.
L’événement Rendez-vous aux jardins Le jardin du Plessis Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Anjou bleu
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