Printemps bio Ferme ouverte au Pré de Chez Vous La Gasneraie Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Printemps bio Ferme ouverte au Pré de Chez Vous

La Gasneraie 169 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Printemps bio à la ferme Le Pré de Chez Vous, à Nyoiseau, le samedi 30 mai 2026.

Découvrez la ferme d’Alexis Pedrot, où sont cultivés des légumes et petits fruits biologiques.

Dès 10h, profitez d’une journée animée entre la cueillette de fraises, des visites guidées de la ferme à 11h et 14h, ainsi qu’un marché artisanal offrant diverses activités.

L’événement est ouvert à tous. Vente directe à la ferme, petite restauration et buvette disponibles sur place. .

La Gasneraie 169 Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Printemps bio at Le Pré de Chez Vous farm, Nyoiseau, Saturday, May 30, 2026.

L’événement Printemps bio Ferme ouverte au Pré de Chez Vous Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Anjou bleu