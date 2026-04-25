Printemps bio Ferme ouverte au Pré de Chez Vous La Gasneraie Segré-en-Anjou Bleu
Printemps bio Ferme ouverte au Pré de Chez Vous La Gasneraie Segré-en-Anjou Bleu samedi 30 mai 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Printemps bio Ferme ouverte au Pré de Chez Vous
La Gasneraie 169 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Printemps bio à la ferme Le Pré de Chez Vous, à Nyoiseau, le samedi 30 mai 2026.
Découvrez la ferme d’Alexis Pedrot, où sont cultivés des légumes et petits fruits biologiques.
Dès 10h, profitez d’une journée animée entre la cueillette de fraises, des visites guidées de la ferme à 11h et 14h, ainsi qu’un marché artisanal offrant diverses activités.
L’événement est ouvert à tous. Vente directe à la ferme, petite restauration et buvette disponibles sur place. .
La Gasneraie 169 Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Printemps bio at Le Pré de Chez Vous farm, Nyoiseau, Saturday, May 30, 2026.
L’événement Printemps bio Ferme ouverte au Pré de Chez Vous Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)
- Parcours découverte « Sur le chemin des ardoisières » Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit de la Planchette Segré Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit de la Ferrière-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit de Louvaines Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire 1 mai 2026
- Circuit de Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire 1 mai 2026