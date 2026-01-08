Exposition Métamorphose Aviré Aviré Segré-en-Anjou Bleu

Exposition Métamorphose Aviré

Aviré 17 rue d’Anjou Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 16:30:00

fin : 2026-06-15 17:45:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-06 2026-06-08 2026-06-13 2026-06-15 2026-06-20 2026-06-22 2026-06-27 2026-06-29

Exposition collective Métamorphose du lundi 1er au lundi 29 mai 2026 à la bibliothèque d’Aviré.

Le 739 et le réseau de lecture publique de Segré-en-Anjou bleu vous présentent un exposition itinérante. Découvrez une sélection d’oeuvres réalisées dans le cadre d’ateliers de médiation artistique animés par les artistes Patrick Rocard et Frédéric Jouet. .

Aviré 17 rue d’Anjou Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Group exhibition Métamorphose from Monday 1st to Monday 29th May 2026 at the Aviré library.

L’événement Exposition Métamorphose Aviré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Anjou bleu