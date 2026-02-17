KaleidoAct Centrale 7 Segré-en-Anjou Bleu

KaleidoAct Centrale 7

Lieu-dit Le Bois Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-01 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-21 2026-06-28

Du 15 Février au 28 Juin 2026, Centrale 7 a le plaisir de présenter KaleidoAct, un spectacle innovant de théâtre optiquecréé par Manu Kaleido et Éri Viràg.

Un concept novateur, où illusions optiques, lumières sculptées et expression corporelle se mêlent pour offrir une expérience visuelle et sensorielle immersive. Leur univers insolite prend vie au cœur d’un kaléidoscope géant, où le design rencontre la performance. .

Lieu-dit Le Bois Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 01 27 08 centralesept@gmail.com

English :

From February 15 to June 28, 2026, Centrale 7 is pleased to present KaleidoAct, an innovative optical theater show created by Manu Kaleido and Éri Viràg.

