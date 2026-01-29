Ensemble vocal de Segré avec Vox Campus Ste Gemmes d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu

Ensemble vocal de Segré avec Vox Campus

Ste Gemmes d’Andigné Eglise Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Ensemble vocal de Segré avec Vox Campus d’Angers dimanche 31 mai 2026 à Ste Gemmes d’Andigné (Segré-en-Anjou bleu).

Ensemble vocal de Segré avec Vox Campus d’Angers

Dimanche 31 mai –17h30 Églisede Ste Gemmesd’Andigné

Quel plaisir de collaborer avec le choeur et l’orchestre universitaires Vox Campus d’Angers ! Ensemble, nous interpréterons le Requiem pour les vivants de Dan Forrest, une oeuvre chorale contemporaine acclamée qui se distingue par sa profondeur émotionnelle et son message d’espoir .

Ste Gemmes d’Andigné Eglise Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 10 52 67 d.ecoledemusique@anjoubleu.com

English :

