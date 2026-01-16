Forum des associations Segré Route de Pouancé Segré-en-Anjou Bleu

Forum des associations Segré

Route de Pouancé Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

2026-05-30

Forum des associations proposé au Parc des expositions de Segré, la matinée du samedi 30 mai 2025.

Le forum des associations est l’occasion de découvrir la diversité et le dynamisme du tissu associatif local. Les visiteurs pourront rencontrer 80 associations du territoire, échanger avec leurs bénévoles et s’informer sur les activités proposées dans des domaines variés tels que le sport, la culture, les loisirs ou la solidarité.

Ce rendez-vous permet à chacun de trouver une activité, de s’engager bénévolement ou de mieux connaître les initiatives qui participent à la vie locale et au lien social.

Buvette sur place .

Route de Pouancé Parc des expositions Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 17 83 contact@segreenanjoubleu.fr

English :

Forum des associations at the Parc des expositions in Segré, on the morning of Saturday May 30, 2025.

