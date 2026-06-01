Un jardin en Haut-Anjou, visite du parc et des jardins du château de la Montchevalleraie à Aviré /Segré-en-Anjou-bleu, Château et Jardins de La Montchevalleraie, Segré-en-Anjou Bleu

Un jardin en Haut-Anjou, visite du parc et des jardins du château de la Montchevalleraie à Aviré /Segré-en-Anjou-bleu 6 et 7 juin Château et Jardins de La Montchevalleraie Maine-et-Loire

Visite gratuite du parc et des jardins, 10 euros pour la visite guidée des intérieurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les propriétaires du château et des jardins de La Montchevalleraie vous invitent à deux après-midis « portes ouvertes » de ce jardin de près de 6 hectares les samedi et dimanche. Vous pourrez y découvrir des collections de rosiers anciens, un verger conservatoire, une belle pièce d’eau, une châtaigneraie, un parc de sculptures végétales, un jardin à la Française.

Les propriétaires vous proposeront aussi en complément une visite guidée des intérieurs du château (visite d’une heure – 10 euros par personne)

Château de La Montchevalleraie, 866 chemin de La Morliere, Aviré. 49500 Segré-en-Anjou-Bleu lamontchevalleraie.com 0241613224 #lamontchevalleraie

Château et Jardins de La Montchevalleraie Montchevalleraie Segré-en-Anjou Bleu 49500 Aviré Maine-et-Loire Pays de la Loire

Les propriétaires du château et des jardins de La Montchevalleraie vous invitent à deux après-midis « portes ouvertes » de ce jardin de près de 6 hectares les samedi et dimanche. Vous pourrez y des de …

© château et jardins de La Montchevalleraie / OG