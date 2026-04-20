Segré-en-Anjou Bleu

Rendez-vous aux jardins Le jardin des Arcands Visite libre et salon de thé sous les chênes

La Martinaie, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Rendez-vous aux jardins proposé aux jardins des Arcands, les samedi et dimanche 6 et 7 juin 2026.

Les Jardins des Arcands ouvrent leurs portes pour une découverte libre du jardin. Les visiteurs peuvent se promener à leur rythme parmi les espaces ornementaux et nourriciers où se mêlent plantes cultivées et végétation spontanée.

Exceptionnellement, le salon de thé nomade des jardins s’installe à domicile. Habituellement présent sur des fêtes et événements pour valoriser la production du lieu, il proposera ici boissons et gourmandises maison, préparées avec des produits de saison et issus du jardin. Les visiteurs pourront les savourer sous les grands chênes.

Salon de thé sur place (boissons et gourmandises maison, bio et de saison)

Sans réservation .

La Martinaie, Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 54 34 47 lesjardinsdesarcands@gmail.com

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English :

Rendez-vous aux jardins at Les Arcands gardens, Saturday and Sunday, June 6 and 7, 2026.

L’événement Rendez-vous aux jardins Le jardin des Arcands Visite libre et salon de thé sous les chênes Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Anjou bleu