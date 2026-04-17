Segré-en-Anjou Bleu

Rendez-vous aux jardins Jardins du château de la Faucille

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous aux jardins au chateau de la Faucille à L’Hôtellerie-de-Flée, les samedi et dimanche 7 juin 2026 de 14h à 18h.

Ce château du 17e siècle classé au titre des Monuments Historiques dans la vallée de l’Oudon fut construit à l’emplacement d’un château fort. On y découvre les trois terrasses, occupées par un potager et des parterres ornés de vieux buis, descendant du château jusqu’à la rivière. La chapelle, le pigeonnier, la glacière, l’orangerie restaurée , la fontaine et les bassins d’ornement constituent les témoignages de la manière dont était organisée la vie sur un site castral tel que celui de la Faucille. .

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 60 31

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English :

Rendez-vous aux jardins at the chateau de la Faucille in L’Hôtellerie-de-Flée, Saturday and Sunday, June 7, 2026 from 2pm to 6pm.

L’événement Rendez-vous aux jardins Jardins du château de la Faucille Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Anjou bleu