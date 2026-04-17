Rendez-vous aux jardins Jardins du château de la Faucille Segré-en-Anjou Bleu
Rendez-vous aux jardins Jardins du château de la Faucille Segré-en-Anjou Bleu samedi 6 juin 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Rendez-vous aux jardins Jardins du château de la Faucille
Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous aux jardins au chateau de la Faucille à L’Hôtellerie-de-Flée, les samedi et dimanche 7 juin 2026 de 14h à 18h.
Ce château du 17e siècle classé au titre des Monuments Historiques dans la vallée de l’Oudon fut construit à l’emplacement d’un château fort. On y découvre les trois terrasses, occupées par un potager et des parterres ornés de vieux buis, descendant du château jusqu’à la rivière. La chapelle, le pigeonnier, la glacière, l’orangerie restaurée , la fontaine et les bassins d’ornement constituent les témoignages de la manière dont était organisée la vie sur un site castral tel que celui de la Faucille. .
Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 60 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rendez-vous aux jardins at the chateau de la Faucille in L’Hôtellerie-de-Flée, Saturday and Sunday, June 7, 2026 from 2pm to 6pm.
L’événement Rendez-vous aux jardins Jardins du château de la Faucille Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire)
- Devenez enquêteur au Cargo Segré Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu 22 avril 2026
- Les Rendez-vous Nature en Anjou Quiz plante Noyant-la-Gravoyère Segré-en-Anjou Bleu 22 avril 2026
- Les P’tites Pépites Les voix du vieux Segré Segré Segré-en-Anjou Bleu 23 avril 2026
- Marché de Printemps Marché de producteurs à Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 26 avril 2026
- Parcours découverte « Sur le chemin des ardoisières » Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire 1 mai 2026