Visites des jardins au château de la Faucille, Château de la Faucille, Segré-en-Anjou Bleu

Visites des jardins au château de la Faucille 6 et 7 juin Château de la Faucille Maine-et-Loire

3 €, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans les boucles de l’Oudon, un site classé, se découvre au bout d’une longue avenue. jardins en 3 terrasses, jusqu’à la rivière, bassins d’ornements et fontaine, orangerie, douves-saut de loup.

Château de la Faucille L’Hôtellerie de Flée Segré-en-Anjou Bleu 49500 L’Hôtellerie-de-Flée Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 61 60 31 http://www.chateaudelafaucille.fr Site remarquable de la vallée de l’Oudon, très ancien, certaines parties de l’époque médiévale. Accès par la D 180

Dans les boucles de l’Oudon, un site classé, se découvre au bout d’une longue avenue. jardins en 3 terrasses, jusqu’à la rivière, bassins d’ornements et fontaine, orangerie, douves-saut de loup.

©Olivier du Boberil