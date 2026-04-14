Visites des jardins au château de la Faucille, Château de la Faucille, Segré-en-Anjou Bleu
Visites des jardins au château de la Faucille, Château de la Faucille, Segré-en-Anjou Bleu samedi 6 juin 2026.
Visites des jardins au château de la Faucille 6 et 7 juin Château de la Faucille Maine-et-Loire
3 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Dans les boucles de l’Oudon, un site classé, se découvre au bout d’une longue avenue. jardins en 3 terrasses, jusqu’à la rivière, bassins d’ornements et fontaine, orangerie, douves-saut de loup.
Château de la Faucille L’Hôtellerie de Flée Segré-en-Anjou Bleu 49500 L’Hôtellerie-de-Flée Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 61 60 31 http://www.chateaudelafaucille.fr Site remarquable de la vallée de l’Oudon, très ancien, certaines parties de l’époque médiévale. Accès par la D 180
Dans les boucles de l’Oudon, un site classé, se découvre au bout d’une longue avenue. jardins en 3 terrasses, jusqu’à la rivière, bassins d’ornements et fontaine, orangerie, douves-saut de loup.
©Olivier du Boberil
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