Jardin du Plessis, Le jardin du Plessis, Segré-en-Anjou Bleu

Jardin du Plessis 5 – 7 juin Le jardin du Plessis Maine-et-Loire

tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Vous découvrirez un jardin classique d’inspiration française et italienne avec topiaires, bassin, chambres de verdure.

Présence d’un coin romantique en bordure de rivière, et d’un potager bordé de buis.

Le jardin du Plessis Place de l´Eglise, St Aubin du Pavoil, 49500 Segré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33(0)241928503 https://le-plessis.eu/ Jardin régulier crée en 2003, d’inspiration Italienne, composée d’un potager, de topières et de charmilles, et d’un parc boisé le long de la rivière. Parking

Vous découvrirez un jardin classique d’inspiration française et italienne avec topiaires, bassin, chambres de verdure.

©de Vitton