Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Segré-en-Anjou Bleu
Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Segré-en-Anjou Bleu samedi 19 septembre 2026.
Segré-en-Anjou Bleu
Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition
Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 Septembre 2026, pour découvrir le patrimoine près de chez vous
Préparez-vous pour les 43ème Journées Européennes du Patrimoine qui feront la part belle au patrimoine architectural, qui façonne nos paysages et notre mémoire culturelle.
Nous vous donnons rendez-vous les 19 et 20 septembre prochains pour explorer l’Anjou bleu et dénicher les trésors parfois méconnus de notre territoire. Ouvrez les yeux, soyez curieux et partez à la rencontre de ces gens d’ici qui font perdurer les petites et les grandes histoires. .
Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 17 83 contact@segreenanjoubleu.fr
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English :
Take advantage of the European Heritage Days, September 19 and 20, 2026, to discover the heritage near you
L’événement Journées Européennes du Patrimoine 43ème édition Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Anjou bleu
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