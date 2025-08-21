Circuit de la Ferrière-de-Flée Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Circuit de la Ferrière-de-Flée

Circuit de la Ferrière-de-Flée 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 10500.0

Baladez-vous sur le circuit de la Ferrière-de-flée, en Anjou bleu, empruntant en partie la voie verte Segré-Château-Gontier.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

Take a walk on the circuit of La Ferrière-de-flée, in the Anjou Bleu region, partly following the Segré-Château-Gontier greenway.

Deutsch :

Wandern Sie auf dem Rundweg von La Ferrière-de-flée im blauen Anjou, der teilweise auf dem Grünen Weg Segré-Château-Gontier verläuft.

Italiano :

Passeggiate sul circuito Ferrière-de-flée, nella regione dell’Anjou Bleu, seguendo in parte la greenway Segré-Château-Gontier.

Español :

Dé un paseo por el circuito de Ferrière-de-flée, en la región de Anjou Bleu, siguiendo en parte la vía verde de Segré-Château-Gontier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime