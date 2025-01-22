Circuit de Louvaines Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire
Circuit de Louvaines Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire vendredi 1 août 2025.
Circuit de Louvaines
Circuit de Louvaines 49500 Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 10000.0 Tarif :
Une découverte d’un village de l’Anjou bleu au travers d’un sentier pédestre bucolique.
https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83
English :
A discovery of a village of the Anjou bleu through a bucolic pedestrian path.
Deutsch :
Eine Entdeckungstour durch ein Dorf im blauen Anjou auf einem bukolischen Wanderweg.
Italiano :
La scoperta di un villaggio nella regione dell’Anjou Bleu attraverso un sentiero bucolico.
Español :
Descubrimiento de un pueblo de la región de Anjou Bleu a través de un bucólico sendero.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime