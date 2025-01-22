Circuit de Louvaines Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Une découverte d’un village de l’Anjou bleu au travers d’un sentier pédestre bucolique.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

A discovery of a village of the Anjou bleu through a bucolic pedestrian path.

Deutsch :

Eine Entdeckungstour durch ein Dorf im blauen Anjou auf einem bukolischen Wanderweg.

Italiano :

La scoperta di un villaggio nella regione dell’Anjou Bleu attraverso un sentiero bucolico.

Español :

Descubrimiento de un pueblo de la región de Anjou Bleu a través de un bucólico sendero.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime