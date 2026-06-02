Animal fragile, Square des Justes, Villeurbanne
Animal fragile, Square des Justes, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Animal fragile Samedi 20 juin, 17h30 Square des Justes Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T17:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T17:30:00+02:00 – 2026-06-20T18:30:00+02:00
Devant son cirque de fortune, Robert Lonely rejoue sempiternellement son histoire boiteuse. Celle d’un animal abandonné, d’un girafon aux pattes brisées, d’une proie qui lutte pour exister et rêve d’atteindre les sommets du Kilimandjaro. D’après un texte de Filip Forgeau.
À partir de 8 ans
Création
Coproduction des Ateliers Frappaz
Square des Justes 13 rue Clément-Michut 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Devant son cirque de fortune, Robert Lonely rejoue son histoire boiteuse. Celle d’un animal abandonné qui lutte rêve d’atteindre le Kilimandjaro.
© Morgan Brosed Ponce
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