Animaniversaire Spectacle Vaas
samedi 25 juillet 2026 · Vaas
Informations pratiques
Vaas
Animaniversaire Spectacle
Vaas Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Les grands moments officiels, c’est avec ANIMANIVERSAIRE, le spécialiste de la fête. Avec ANIMANIVERSAIRE, tout est bon à fêter ouvertures de festivals, clôtures de festivals, naissances, enterrements, hommages… des prestations de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévo
Spectacle organisé à l’occasion des 20 ans du Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir.
Spectacle de rue burlesque Durée 50 min .
Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire
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English :
For major official events, turn to ANIMANIVERSAIRE, the party specialist. With ANIMANIVERSAIRE, any occasion is a reason to celebrate: festival openings, festival closings, births, funerals, tributes… high-value, high-quality performances, with staff who are up to the task and dedicated
L’événement Animaniversaire Spectacle Vaas a été mis à jour le 2026-07-13 par CDT72
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