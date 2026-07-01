Informations pratiques

Vaas

Animaniversaire Spectacle

Vaas Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les grands moments officiels, c’est avec ANIMANIVERSAIRE, le spécialiste de la fête. Avec ANIMANIVERSAIRE, tout est bon à fêter ouvertures de festivals, clôtures de festivals, naissances, enterrements, hommages… des prestations de grandes valeurs et de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévo

Spectacle organisé à l’occasion des 20 ans du Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir.

Spectacle de rue burlesque Durée 50 min .

Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire

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English :

For major official events, turn to ANIMANIVERSAIRE, the party specialist. With ANIMANIVERSAIRE, any occasion is a reason to celebrate: festival openings, festival closings, births, funerals, tributes… high-value, high-quality performances, with staff who are up to the task and dedicated

L’événement Animaniversaire Spectacle Vaas a été mis à jour le 2026-07-13 par CDT72