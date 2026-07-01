Garçons s’il vous plaît ! Vaas
samedi 25 juillet 2026 · Vaas
Informations pratiques
Vaas
Garçons s’il vous plaît !
Vaas Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
[Chanson de proximité à la carte] Le trio vocal Garçons s’il vous plaît rythmera l’après-midi et le temps du repas.
[Chanson de proximité à la carte] Le trio vocal Garçons s’il vous plaît rythmera l’après-midi et le temps du repas. .
Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire
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English :
[Local Music on the Menu] The vocal trio Garçons s’il vous plaît will provide musical entertainment during the afternoon and at mealtime.
L’événement Garçons s’il vous plaît ! Vaas a été mis à jour le 2026-07-13 par CDT72
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