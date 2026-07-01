Informations pratiques

Vaas

Garçons s’il vous plaît !

Vaas Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

[Chanson de proximité à la carte] Le trio vocal Garçons s’il vous plaît rythmera l’après-midi et le temps du repas.

[Chanson de proximité à la carte] Le trio vocal Garçons s’il vous plaît rythmera l’après-midi et le temps du repas. .

Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire

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English :

[Local Music on the Menu] The vocal trio Garçons s’il vous plaît will provide musical entertainment during the afternoon and at mealtime.

L’événement Garçons s’il vous plaît ! Vaas a été mis à jour le 2026-07-13 par CDT72