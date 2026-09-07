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Animation 0 – 3 ans, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

jeudi 24 septembre 2026 · Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez · Séez

Animation 0 – 3 ans, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez
Adresse
9 rue Saint Pierre 73700 Seez
Ville
73700 Séez
Département
Savoie
Tarif
libre gratuit

Animation 0 – 3 ans Jeudi 24 septembre, 10h15 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

libre gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T10:15:00+02:00 – 2026-09-24T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T10:15:00+02:00 – 2026-09-24T11:00:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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