AGENDA · Séez
Animation 0 – 3 ans, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez
jeudi 24 septembre 2026 · Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez · Séez
Informations pratiques
Animation 0 – 3 ans Jeudi 24 septembre, 10h15 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie
libre gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T10:15:00+02:00 – 2026-09-24T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T10:15:00+02:00 – 2026-09-24T11:00:00+02:00
Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
animation jeunesse lecture d’albums bébé livres
À voir aussi à Séez (Savoie)
- Histoires à écouter, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez 16 septembre 2026
- Après midi jeux pour tous, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez 16 septembre 2026
- Le secret de l’orfèvre : chasse au trésor en famille !, Espace Saint-Eloi, Séez 19 septembre 2026
- « Le réveil de la forge » : renaissance d’un savoir-faire, Espace Saint-Eloi, Séez 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’église baroque Saint-Pierre et son Trésor, Eglise Saint-Pierre, Séez 19 septembre 2026