Après midi jeux pour tous, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez

mercredi 16 septembre 2026 · Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez · Séez

Informations pratiques

Après midi jeux pour tous Mercredi 16 septembre, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie

libre gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:30:00+02:00

Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Jeux de société sur place ou à emprunter jeux de société