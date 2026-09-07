AGENDA · Séez
Après midi jeux pour tous, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez
mercredi 16 septembre 2026 · Maison d'Emilien - Médiathèque de Séez · Séez
Informations pratiques
Après midi jeux pour tous Mercredi 16 septembre, 16h00 Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez Savoie
libre gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-16T16:00:00+02:00 – 2026-09-16T18:30:00+02:00
Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez 9 rue Saint Pierre 73700 Seez Séez 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Jeux de société sur place ou à emprunter jeux de société
À voir aussi à Séez (Savoie)
- Histoires à écouter, Maison d’Emilien – Médiathèque de Séez, Séez 16 septembre 2026
- Le secret de l’orfèvre : chasse au trésor en famille !, Espace Saint-Eloi, Séez 19 septembre 2026
- « Le réveil de la forge » : renaissance d’un savoir-faire, Espace Saint-Eloi, Séez 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’église baroque Saint-Pierre et son Trésor, Eglise Saint-Pierre, Séez 19 septembre 2026
- Visite du Moulin de Saint-Germain, Moulin de Saint-Germain, Séez 19 septembre 2026