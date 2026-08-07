Animation 123 balades Comment entretenir sa mare avec Horizon Bocage Chemillé-en-Anjou
samedi 28 novembre 2026 · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Chemillé-en-Anjou
Animation 123 balades Comment entretenir sa mare avec Horizon Bocage
Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 12:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Une animation pour devenir un expert sur les mares !
Les balades 123 Balades , organisées par l’association Horizon Bocage, vous invitent à prendre le temps d’explorer la diversité de nos paysages locaux. Ces sorties se déroulent au sein d’un Espace Naturel Sensible (ENS), à travers différentes thématiques.
Vous avez une mare chez vous ? Vous souhaitez installer une mare ? Laurent de l’association Eden vous expliquera tout sur les mares, et comment les entretenir. Les aménagements à faire, ceux à ne pas faire, comment favoriser la biodiversité, quels services rend une mare à son environnement… .
Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com
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English :
A workshop to help you become an expert on ponds!
L’événement Animation 123 balades Comment entretenir sa mare avec Horizon Bocage Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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