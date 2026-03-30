Atelier L’entretien de sa maison au naturel CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier L’entretien de sa maison au naturel

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09 17:00:00

Date(s) :

2026-09-09

C’est le grand ménage ! L’équipe d’animation vous propose d’apprendre les bases de l’entretien de la maison au naturel.

Vous serez guidé pas à pas dans la confection de vos produits d’entretien peu couteux et naturels. Chaque conception de produit sera appuyée par des explications sur les matières utilisées. A la fin de l’atelier, repartez avec les produits (apportez des contenants) que vous aurez réalisés et les recettes.

Atelier à partir de 12 ans Sur réservation .

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

It’s the big clean! The animation team invites you to learn the basics of natural home maintenance.

L’événement Atelier L’entretien de sa maison au naturel Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges