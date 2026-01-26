Animation 123 jardin ! Légumes perpétuels & pratiques culturales au potager Chemillé-en-Anjou

Animation 123 jardin ! Légumes perpétuels & pratiques culturales au potager

Animation123 jardin ! Légumes perpétuels & pratiques culturales au potager

Venez découvrir les légumes perpétuels dans le jardin d’un passionné

Au programme Découverte des légumes perpétuels, intégration dans l’alimentation, culture, et pratiques culturales au potager

Animation gratuite pour les adhérents. Adhésion annuelle de 5€ à l’association .

Valanjou Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 67 49 03 82 horizonbocage@gmail.com

Animation123 jardin ! Perpetual vegetables & cultivation practices in the vegetable garden

