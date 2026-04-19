Festival les Grandes Rurales à Saint Lézin Domaine culturel Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Festival les Grandes Rurales à Saint Lézin

Domaine culturel 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-12 02:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Festival les Grandes Rurales à Saint Lézin en plein coeur des Mauges !

Les Grandes Rurales, c’est un festival local pour petits et grands à Saint Lézin.

Au programme des concerts, des spectacles, un bal folk ; des conférences et des ateliers pour réfléchir et se questionner ! Et pleins d’autres surprises à venir ! .

Domaine culturel 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 15 29 64 grandesrurales@mrjc.org

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English :

Festival les Grandes Rurales at Saint Lézin in the heart of the Mauges!

L’événement Festival les Grandes Rurales à Saint Lézin Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges