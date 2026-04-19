Festival les Grandes Rurales à Saint Lézin Domaine culturel Chemillé-en-Anjou
Festival les Grandes Rurales à Saint Lézin Domaine culturel Chemillé-en-Anjou vendredi 10 juillet 2026.
Chemillé-en-Anjou
Festival les Grandes Rurales à Saint Lézin
Domaine culturel 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-12 02:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Festival les Grandes Rurales à Saint Lézin en plein coeur des Mauges !
Les Grandes Rurales, c’est un festival local pour petits et grands à Saint Lézin.
Au programme des concerts, des spectacles, un bal folk ; des conférences et des ateliers pour réfléchir et se questionner ! Et pleins d’autres surprises à venir ! .
Domaine culturel 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 15 29 64 grandesrurales@mrjc.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festival les Grandes Rurales at Saint Lézin in the heart of the Mauges!
L’événement Festival les Grandes Rurales à Saint Lézin Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Scènes de pays Stellar Music Ensemble Chemillé Chemillé-en-Anjou 24 mai 2026
- Balade en trotinette électrique dans les vignes à Valanjou Valanjou Chemillé-en-Anjou 24 mai 2026
- Animation123 balades ! Lutherie éphémère Musique dans et avec la nature Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou 30 mai 2026
- Exposition temporaire Graines de beauté Chemillé Chemillé-en-Anjou 2 juin 2026
- Planter sa jardinière d’aromatiques Chemillé Chemillé-en-Anjou 3 juin 2026