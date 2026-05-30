Chemillé-en-Anjou

Balade Historique et Gourmande à Chanzeaux

Chanzeaux Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez découvrir AUTREMENT L’histoire de l’insurrection vendéenne au cœur des Mauges et l’histoire de la reconstruction !

Au cœur des Mauges, Chanzeaux dévoile un patrimoine riche marqué par les Guerres de Vendée et la reconstruction du XIXᵉ siècle. Cette balade invite à découvrir les lieux emblématiques du village, de l’ancienne tour-clocher, témoin des événements révolutionnaires, à l’église Saint-Pierre et ses remarquables vitraux qui racontent l’histoire et la mémoire des habitants à travers de véritables tableaux de lumière.

Au fil des ruelles et des paysages de la vallée de l’Hyrôme, les participants exploreront également l’histoire du château et des grandes familles qui ont façonné le territoire. Cette découverte sera ponctuée d’une pause gourmande mettant à l’honneur les saveurs locales, pour une immersion conviviale dans l’histoire, le patrimoine et l’art de vivre des Mauges.

Cette balade fait partie d’un programme global de 10 Balades Historiques et Gourmandes dans les Mauges. Portées par des associations locales, elles vous invitent à découvrir, avec des historiens passionnés, les Guerres de Vendée et la reconstruction de nos villages. .

Chanzeaux Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 19 48 97 bhglesmauges@gmail.com

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English :

Come and discover AUTREMENT the history of the Vendée insurrection in the heart of the Mauges and the history of reconstruction!

L’événement Balade Historique et Gourmande à Chanzeaux Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges