Atelier Pasta italiana Chemillé Chemillé-en-Anjou
Atelier Pasta italiana Chemillé Chemillé-en-Anjou jeudi 9 juillet 2026.
Chemillé-en-Anjou
Atelier Pasta italiana
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-11
Venez cuisiner vos propres pâtes et des sauces qui sentent bon le soleil avec les plantes du jardin, pour se dépayser pendant quelques heures.
Venez cuisiner vos propres pâtes et des sauces qui sentent bon le soleil avec les plantes du jardin, pour se dépayser pendant quelques heures.
A l’issue de l’atelier, dégustez vos mets et repartez avec les recettes de l’animateur. .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
Come and cook your own pasta and sun-kissed sauces with plants from the garden, for a change of scenery for a few hours.
L’événement Atelier Pasta italiana Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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