Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le jardin des tout-petits au mois de juillet Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou

Le jardin des tout-petits au mois de juillet Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Jardin Camifolia

Adresse : 1 Rue de l'Arzillé

Ville : 49120 Chemillé-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 0 0 0

Chemillé-en-Anjou

Le jardin des tout-petits au mois de juillet

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :
2026-07-15

Nouveauté cette année, le Jardin Camifolia propose aux plus jeunes des animations spécialement conçues pour eux !
Au fil des quatre saisons, les enfants âgés de 3 à 6 ans s’éveillent et s’émerveillent au jardin. En juillet, on fabrique un masque fleuri, on cuisine un gâteau et on déguste le goûter tous ensemble !

Atelier sur réservation.   .

Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98  contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New this year, Jardin Camifolia is offering activities specially designed for the youngest visitors!

L’événement Le jardin des tout-petits au mois de juillet Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges

À voir aussi à Chemillé-en-Anjou (Maine-et-Loire)