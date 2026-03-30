Le jardin des tout-petits au mois de juillet Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou
Le jardin des tout-petits au mois de juillet Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou mercredi 15 juillet 2026.
Chemillé-en-Anjou
Le jardin des tout-petits au mois de juillet
Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:30:00
fin : 2026-07-15 17:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Nouveauté cette année, le Jardin Camifolia propose aux plus jeunes des animations spécialement conçues pour eux !
Au fil des quatre saisons, les enfants âgés de 3 à 6 ans s’éveillent et s’émerveillent au jardin. En juillet, on fabrique un masque fleuri, on cuisine un gâteau et on déguste le goûter tous ensemble !
Atelier sur réservation. .
Chemillé 1 Rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
New this year, Jardin Camifolia is offering activities specially designed for the youngest visitors!
L’événement Le jardin des tout-petits au mois de juillet Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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