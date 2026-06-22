Récital de piano au château du Martreil Katika et Olivier Blardone Le Martreil Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

Récital de piano au château du Martreil Katika et Olivier Blardone

Le Martreil 3 Château du Martreil Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

La pianiste anglo-canadienne, Katika Blardone et son époux, Olivier Blardone, artistes bien connus des Mauges, seront au château du Martreil, pour un récital de piano à quatre mains.

Titulaire d’un Master de Musique de chambre de l’Université de Vienne et d’un double Master en piano et musique de chambre de la Faculté de Musique de Toronto, Katika Blardone se produit et enseigne à l’étranger puis en France où elle dirige le Choeur des Mauges et enseigne au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Cholet.

Pianiste et professeur de piano aux écoles de musiqye de Beaupréau-en-Mauges et du Val d’Evre, médaile d’or du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nantes, Olivier Blardone a obtenu une licence d’enseignement en piano, à l’unanimité, de l’Ecole Normale de Musique de Paris et a reçu un premier prix au concours international de piano Prix Gramsci en Sardaigne, Italie.

Les époux se produisent régulièrement en concert, soit en solo soit à quatre mains et ont enregistré plusieurs CD.

Au programme Schubert et Brahms. .

Le Martreil 3 Château du Martreil Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 75 48 04 phderomans@gmail.com

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English :

British-Canadian pianist Katika Blardone and her husband, Olivier Blardone—both well-known artists in the Mauges region—will be at the Château du Martreil for a four-hand piano recital.

L’événement Récital de piano au château du Martreil Katika et Olivier Blardone Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges